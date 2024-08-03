Чимаев встретится с Уиттакером, Волков проведет реванш с Ганом: анонсирован кард UFC 308

Стал известен кард турнира UFC 308, который пройдет 25 октября в Абу-Даби.

Турнир возглавит поединок между чемпионом полулегкого веса Илией Топурией (14-0) и обладателем титула BMF Максом Холлоуэем (25-7).

Кроме того, российский боец Хамзат Чимаев (13-0) подерется с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (26-7). Они должны были встретиться 22 июня на на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, но Чимаев снялся из-за болезни.

Другой россиянин Александр Волков (38-10) проведет реванш против француза Сирила Гана (12-2). Ранее бойцы уже встречались на UFC Fight Night 190. Поединок проходил в Лас-Вегасе 26 июня. Тогда победу единогласным решением судей одержал Ган.

Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) подерется с австрийцем Александром Ракичем (14-4).