Чимаев: «Царукян очень приятный, душевный, простой парень»

12-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (12-0) признался, что у него остались приятные впечатления от первого номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна (22-3).

«Очень приятный, душевный, простой парень. Все делают выводы по соцсетям, я слышал, что Арман такой-то такой, а в жизни совсем другой. Адекватный, талантливый парень, поборолись с ним, потренировались», — сказал Чимаев на HUSTLE VLOG.

Роберт Уиттакер (26-7) и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.