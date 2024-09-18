Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:08

Чимаев: «Царукян очень приятный, душевный, простой парень»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

12-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (12-0) признался, что у него остались приятные впечатления от первого номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна (22-3).

«Очень приятный, душевный, простой парень. Все делают выводы по соцсетям, я слышал, что Арман такой-то такой, а в жизни совсем другой. Адекватный, талантливый парень, поборолись с ним, потренировались», — сказал Чимаев на HUSTLE VLOG.

Роберт Уиттакер (26-7) и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sVhZSlN6suo&t
Арман Царукян
Хамзат Чимаев
UFC

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
Стартует общий этап Лиги чемпионов в новом формате турнира
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя