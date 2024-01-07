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Сегодня, 13:28

Чжан Чжилэй рассказал, когда вернется на ринг

Давид Хачатрян
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Обладатель временного титула по версии WBO Чжан Чжилэй (26-1) считает, что его следующий бой состоится против новозеландского боксера Джозефа Паркера (34-3).

«Я хочу вернуться в марте. Таков план. Если вы меня спросите, кто будет следующим соперником, то я отвечу, что это Джозеф Паркер. Но осмелится ли он выйти со мной на ринг? Я открыт для боя с любым, и сейчас я активно занимаюсь в зале и готовлюсь к возвращению. Я бы провел следующий бой в Саудовской Аравии, но я не могу раскрывать всех деталей, потому что идет процесс переговоров о моем следующем бое», — сказал Чжилэй в интервью Gambling.

Чжилэй нокаутировал в реванше Джо Джойса (15-2) в третьем раунде. Бой состоялся 23 сентября 2023-го на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Паркер победил Деонтея Уайлдера (43-3) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120). Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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