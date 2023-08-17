Дацик — о предстоящем бое против Томпсона: «Попробую «колхозочкой» отправить его спать также, как и Леху Олейника»

Российский боец MMA и боксер Вячеслав Дацик в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя против Оли Томпсона.

«Я уже Томпсону показал, что буду пробивать печень. Я знаю его слабое место. В первом и втором раунде попробую отработать тактику бокса. Томпсон готовится под меня нырять и уходить от моих «колхозок». Поэтому первые раунды буду бить ему в корпус и пробивать ему печень, а когда он просядет, попробую «колхозочкой» отправить его спать также, как и отправил Леху Олейника. Будем рубиться, а там посмотрим, что будет», — сказал Дацик «СЭ».

Поединок пройдет 18 августа в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».