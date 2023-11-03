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Сегодня, 09:38

Мехди Дакаев: «Самая опасная черта Батисты — ударная мощь»

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев рассказал о предстоящем поединке с Хердесоном Батистой.

«Волнения нет, я привык к таким боям. Ничего нового. Выйду и подерусь. Не считаю, что мой предыдущий поединок был разминочным. Соперник был очень хорошим джитсером, но не смог себя показать. Я ему не позволил, работая в стойке. Хердесон Батиста — опасный боец, но я подготовился под него. Самая опасная черта бразильца — ударная мощь. В принципе, все. У меня достаточно времени, чтобы показывать хорошие и красочные бои, но и сейчас я от этого не откажусь. Воспользуюсь возможностью, если она представится», — цитирует Дакаева MMA.Metaratings.ru.

Бой Дакаева и Батисты пройдет 3 ноября на турнире ACA 165 в Санкт-Петербурге.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mekhdi-dakaev-samaya-opasnaya-cherta-batisty-udarnaya-mosh-301619/
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