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Сегодня, 16:29

Дакаев: «Не люблю Париж — навидался там гор мусора и спящих на матрасах бомжей»

Алина Савинова
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Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев рассказал, что ему не понравилось в Париже.

«Многие меня не поймут, но я не люблю Париж. Есть достопримечательности и места, которые можно посетить. Например, Эйфелева башня мне нравится, но вокруг мусор и бомжи. Это приезжим показывают там набережную, а так есть такие грязные кварталы, в которые лучше не заходить. Если взять Москву как пример, все иностранцы хотят в нее попасть. Но мы с вами понимаем, насколько тяжелый город Москва. Я не люблю пробки, не люблю мегаполисы. Но я никогда не видел в Москве горы мусора и спящих на матрасах бомжей. Но навидался всего этого в Париже и на Лазурном берегу», — цитирует Дакаева MMA.Metaratings.ru.

28-летний Дакаев провел 16 боев в ММА, одержал 14 побед и потерпел 2 поражения. 3 ноября спортсмен проведет поединок против Хердесона Батисты.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dakaev-navidalsya-v-parizhe-gor-musora-i-spyashikh-na-matrasakh-bomzhei-301717/
Мехди Дакаев
ММА
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