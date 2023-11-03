Дакаев: «Не люблю Париж — навидался там гор мусора и спящих на матрасах бомжей»

Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев рассказал, что ему не понравилось в Париже.

«Многие меня не поймут, но я не люблю Париж. Есть достопримечательности и места, которые можно посетить. Например, Эйфелева башня мне нравится, но вокруг мусор и бомжи. Это приезжим показывают там набережную, а так есть такие грязные кварталы, в которые лучше не заходить. Если взять Москву как пример, все иностранцы хотят в нее попасть. Но мы с вами понимаем, насколько тяжелый город Москва. Я не люблю пробки, не люблю мегаполисы. Но я никогда не видел в Москве горы мусора и спящих на матрасах бомжей. Но навидался всего этого в Париже и на Лазурном берегу», — цитирует Дакаева MMA.Metaratings.ru.

28-летний Дакаев провел 16 боев в ММА, одержал 14 побед и потерпел 2 поражения. 3 ноября спортсмен проведет поединок против Хердесона Батисты.