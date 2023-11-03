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Сегодня, 18:02

Дакаев считает, что никто не остановит Махачева в легком весе UFC в ближайшее время

Алина Савинова
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Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев убежден, что российскому бойцу Исламу Махачеву не составит проблем защищать титул чемпиона UFC в ближайшие годы.

«Для Махачева нет соперников в легком весе. Это точно. Но я не знаю, как себя будет чувствовать Ислам, если поднимется в полусредний дивизион. В любом случае, когда-то я допускал, что Чарльз Оливейра может быть конкурентным соперником, но после такой легкой победы понял, что был неправ. Сейчас ни Оливейра, ни кто-то другой в ближайшее время не остановит Ислама Махачева. Не знаю, как пойдут дела Ислама в 77 кг, как он будет себя чувствовать. Знаю на своем примере, что для меня подняться в этот дивизион — не вариант», — цитирует Дакаева MMA.Metaratings.ru.

21 октября Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски на турнире UFC в Абу-Даби и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету 32-летнего россиянина 25 побед и 1 поражение в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dakaev-nikto-ne-ostanovit-makhacheva-v-legkom-vese-ufc-301773/
Ислам Махачев
Мехди Дакаев
ММА
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