Дана — о желании Махачева перейти в средний вес: «Это совершенно другой уровень»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал желание Ислама Махачева сразится за титул в среднем весе промоушена.

«Ислам хочет перейти в средний вес? Я не знаю насчет всего этого. Слушай, если он хочет перейти в полусредний вес, мы можем поговорить. Но переход в средний дивизион — это же совершенно другой уровень», — заявил Уайт на пресс-конференции.

33-летний россиянин провел 28 боев в ММА и одержал 27 побед. Он занимает первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

На турнире UFC 311 Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона промоушена в легком весе, одолев бразильца Ренато Мойкано.