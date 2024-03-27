Дана Уайт: «Аспиналлу нужно защитить временный титул чемпиона»

Глава UFC Дана Уайт посоветовал временному чемпиону в тяжелом весе Тому Аспиналлу (13-3) провести бой, прежде чем он подерется с победителем пары Джон Джонс (27-1) — Стипе Миочич (20-4).

«Джонс настроен на бой со Стипе. Надеюсь, победитель этого боя встретится с Томом. Возможно, этот бой пройдет в Великобритании. Тому не следует сидеть сложа руки и ждать этого боя. Если Том захочет защитить временный титул, мы устроим ему бой», — сказал Уайт TNT Sports.

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.