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Сегодня, 11:16

Дана Уайт о победе Джонса: «Он словно Илон Маск в октагоне. Теперь все понимают, что он величайший?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джон Джонс победил Стипе Миочича на турнире UFC 309.
Фото USA Today Sports
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Глава UFC Дана Уайт отреагировал на победу американского бойца Джона Джонса над соотечественником Стипе Миочичем в главном событии турнира UFC 309.

Джонс нокаутировал Миочича ударом в корпус в третьем раунде.

«Его IQ выше крыши. Теперь все понимают, что он величайший? Он же не просто выбросил кик, он выбросил его с прыжка. Стипе внешне был в хорошей форме, он был сфокусирован, он хотел выиграть, он выглядел хорошо.

Джеб Джонса был в полном порядке, то, как он бил кики по ногам, по корпусу... после каждого его кика в корпус, мне казалось, что бой закончен. А потом он переходил на хай-кики и так далее. Уклонялся от панчей сам... все делал. Я не знаю, как можно не видеть, что это величайший боец в истории всех боевых видов? Ему будет 38, и что он сегодня сделал? Невероятно. Пока он выступает, он первый номер PFP.

Стипе выглядел медленно? Он выглядел медленно после киков по корпусу. Стипе был в отличной форме, он пришел сюда выигрывать, но Джон систематически разбирал его, его IQ выше крыши. Он словно Илон Маск в октагоне. Сегодня он даже не бросал локти с вращением, наверняка, изучил бои Стипе... Не представляю, что он приготовит Тому. Тяжело говорить о Джоне людям из медиа, 99% которых не разбираются в боях

Бой с Аспинэллом будет крупнейшим в истории тяжелого веса. Том сейчас ждет меня за кулисами, а Джон... дайте Джону делать то, что он всегда делает. Джон опять исчезнет. Ни я ни вы не будем знать, чем он будет заниматься, а потом он опять появится, сделает вызов, и мы все устроим», — сказал Уайт на пресс-конференции.

37-летний американец защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру. 1 бой был признан несостоявшимся.

Дана Уайт
Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
ММА

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