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Сегодня, 12:05

Дана Уайт: «Хасбулла легко заработал с нами больше миллиона долларов»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт во время подкаста с Майком Тайсоном заявил, что российский блогер Хасбулла Магомедов заработал больше миллиона долларов.

«Хасбулла добился очень хороших результатов. Мы заключили с ним сделку по видеоигре. Мы заключили с ним сделку по футболкам, на которых он сделал кучу денег. Парень легко заработал больше миллиона долларов. Только с нами и ребятами из NELK он заработал больше миллиона долларов, так что да, он крут», — сказал Уайт.

Ранее стало известно, что Хасбулла появится в игре UFC.

Дана Уайт
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
UFC
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