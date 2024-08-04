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Сегодня, 11:00

Дана Уайт высмеял тех, кто считает, что Махачев выше Джонса в рейтинге: «Вы не разбираетесь в боях»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт вновь раскритиковал рейтинг лучших бойцов вне зависимости от категории, отметив, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) должен стоять в рейтинге выше чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1) и чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейры (11-2).

«Джон Джонс занимает третье место в рейтинге лучших бойцов независимо от весовой категории. Это самый нелепый, позорный и глупый рейтинг всех времён. Джон Джонс продолжает активно выступать. Он одержал победу над Сирилом Ганом и планирует провести следующий бой в ноябре. На данный момент Джон Джонс является лучшим бойцом в мире в своей весовой категории. И это неоспоримый факт. Если вы считаете, что кто-то другой, например Ислам или Перейра, заслуживает более высокого места в рейтинге, это говорит о том, что вы не разбираетесь в боевых искусствах и боях.

Еще один интересный факт о Джоне Джонсе: когда речь заходит о перерывах в карьере, любой боец в истории, включая Мухаммеда Али, становился совсем другим после трехлетнего перерыва. Однако Мухаммед Али не менял весовую, в отличие от Джона Джонса. Но Джон Джонс вернулся и стал еще лучше. Это неоспоримо. Любой, кто пытается спорить со мной на эту тему, просто не любит Джона Джонса как человека», — сказал Уайт в интервью Кевину Йоулу.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны подраться до конца года.

Дана Уайт
Джон Джонс
Ислам Махачев
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