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Сегодня, 08:33

Дана Уайт: «Скоро ИИ будет составлять рейтинг лучших бойцов в мире»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт вновь заявил, что на первом месте в рейтинге лучших бойцов в мире вне зависимости от категории должен стоять экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1).

«Вы видели информацию [о рейтинге pound-for-pound]? В ней нет слов о последних победах. Там речь о всей карьере. Недавно он [Джонс] победил тяжеловеса [Сирила Гана], который был номер один в мире.

Я надеюсь, что вы, ребята, увидите это. Знаете, что чертовски здорово в технологиях? Мы уже недалеко от того, чтобы ИИ мог составлять эти рейтинги, и это будет [прекрасный] день, когда ИИ начнет заниматься этим дерьмом. Так что я очень рад этому», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Рейтинги UFC составляются группой представителей СМИ, выбранных организацией, после каждого события. Затем UFC объединяет их, чтобы создать официальный рейтинг для каждой весовой категории.

Дана Уайт
Джон Джонс
ММА
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