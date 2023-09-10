Дана Уайт нацелен на незамедлительный реванш между Стриклендом и Адесаньей

Глава UFC Дана Уайт заявил, что экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) получит шанс реабилитироваться за поражение от Шона Стрикленда (28-5).

«Нужно организовать незамедлительный матч-реванш. Когда Адесанья дрался с [Алексом] Перейрой, он понимал, что это очень серьезный бой. И затем он выходит на бой со Стриклендом... я не знаю. Нужно послушать, что скажет Адесанья», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-?46) и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.