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Сегодня, 06:53

Дана Уайт назвал человека, который договорился о проведении турнира UFC в Саудовской Аравии

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт рассказал, что Винс Макмэн, исполнительный председатель совета директоров TKO Group Holdings, материнской компании WWE, договорился с саудитами о проведении первого в истории турнира UFC в Саудовской Аравии.

«Винс Макмэн сделал турнир UFC в Саудовской Аравии. Он договаривался и всегда ставил меня в известность и не узнав, согласен ли я с тем-то и тем-то. Он превратился из врага [UFC], как ни странно, не знаю почему, в потрясающего партнера», — сказал Уайт Sports Business Journal.

UFC собирается провести свой первый турнир в Саудовской Аравии 2 марта 2024 года. Мероприятие будет представлено кардом UFC Fight Night и пройдет в рамках фестиваля Riyadh Season в партнерстве с Saudi General Entertainment Authority.

Дана Уайт
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