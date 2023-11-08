Дана Уайт назвал человека, который договорился о проведении турнира UFC в Саудовской Аравии

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что Винс Макмэн, исполнительный председатель совета директоров TKO Group Holdings, материнской компании WWE, договорился с саудитами о проведении первого в истории турнира UFC в Саудовской Аравии.

«Винс Макмэн сделал турнир UFC в Саудовской Аравии. Он договаривался и всегда ставил меня в известность и не узнав, согласен ли я с тем-то и тем-то. Он превратился из врага [UFC], как ни странно, не знаю почему, в потрясающего партнера», — сказал Уайт Sports Business Journal.

UFC собирается провести свой первый турнир в Саудовской Аравии 2 марта 2024 года. Мероприятие будет представлено кардом UFC Fight Night и пройдет в рамках фестиваля Riyadh Season в партнерстве с Saudi General Entertainment Authority.