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Сегодня, 11:07

Дана Уайт назвал четырех величайших бойцов в истории UFC

Руслан Минаев
Джон Джонс.
Фото Global Look Press
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Президент UFC Дана Уайт составил список из четырех величайших бойцов в истории UFC.

В него вошли американцы Джон Джонс и Ронда Раузи, канадец Жорж-Сен Пьер и ирландец Конор Макгрегор.

«Точно назову Джона Джонса. Далее — Ронда Раузи, так как женщины не дрались бы в UFC, если бы не она. Не обойтись без Жоржа Сен-Пьера. И абсолютно точно — Конор Макгрегор. Он изменил и поднял ММА на глобальный уровень», — сказал Уайт в интервью ESPN.

Ранее Уайт объяснил, почему не считает россиянина Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории ММА.

Дана Уайт
Джон Джонс
Конор Макгрегор
Ронда Роузи
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА

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