Дана Уайт назвал четырех величайших бойцов в истории UFC

Президент UFC Дана Уайт составил список из четырех величайших бойцов в истории UFC.

В него вошли американцы Джон Джонс и Ронда Раузи, канадец Жорж-Сен Пьер и ирландец Конор Макгрегор.

«Точно назову Джона Джонса. Далее — Ронда Раузи, так как женщины не дрались бы в UFC, если бы не она. Не обойтись без Жоржа Сен-Пьера. И абсолютно точно — Конор Макгрегор. Он изменил и поднял ММА на глобальный уровень», — сказал Уайт в интервью ESPN.

Ранее Уайт объяснил, почему не считает россиянина Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории ММА.