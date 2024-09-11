Дана Уайт назвал своего любимого мексиканского бойца

Глава UFC Дана Уайт признался, что являлся большим поклонником экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Хулио Сезара Чавеса (107-6).

«Когда речь заходит о мексиканцах, когда я был мальчишкой, я фанател от Хулио Сезара Чавеса до такой степени, что у меня были футболки с ним, я любил смотреть его бои. Так что Чавес — мой любимый мексиканский боец», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Чавес наиболее известен своим безжалостным, агрессивным стилем, невероятной выносливостью и мощными ударами по корпусу. Чавес остается культовой фигурой в Мексике и в мире бокса.