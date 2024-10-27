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Сегодня, 18:39

Дана Уайт не исключает, что следующим соперником Топурии станет Волкановски

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент UFC Дана Уайт назвал следующего соперника действующего обладателя пояса в полулегком весе Илии Топурии.

«Мы не собираемся отказывать Волкановски. Он был тем парнем, который выручал нас в трудные минуты. Мы не откажем Алексу в этом поединке», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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26 октября на турнире UFC 308 Топурия нокаутировал американца Макса Холлоуэя в главном поединке и защитил титул чемпиона.

Напомним, что Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в&nbsp;главном бою UFC 308. Топурия нокаутировал Холлоуэя! Грузин стал первым, кому это удалось
Александр Волкановски
Дана Уайт
Илия Топурия
UFC

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