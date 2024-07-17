Дана Уайт не знает, когда состоится бой Конора и Чендлера

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что у него нет точной даты боя между экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) и шестым номером рейтинга в легком весе Майклом Чендлером (23-8).

«Это тот бой, которого мы ждали — поединок Макгрегора и Чендлера. Это будет потрясающий и веселый бой. Сейчас у меня нет точной даты, плана или какой-либо другой информации о том, когда этот бой состоится. Конечно, я, фанаты и ESPN хотели бы увидеть этот поединок в 2024 году. Но давайте посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Уайт на The Pat McAfee Show.

Макгрегор и Чендлер должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).