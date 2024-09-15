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Сегодня, 11:10

Дана Уайт о поведении Двалишвили: «Мераб творил всякую хрень. Это было странно»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал поведение чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили (18-4) в бою с Шоном О'Мэлли (18-2), когда в один момент Двалишвили поцеловал О'Мэлли.

«Мераб и О'Мэлли кричали друг на друга в начале боя. Они кричали друг на друга. А потом вмешался Херб Дин и сказал им прекратить это. Да, а потом поцелуи в спину... Мераб творил всякую хрень. Понимаешь, о чем я? Да. Это было странно, но не шокирующе», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Двалишвили победил О'Мэлли единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Дана Уайт
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
ММА

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