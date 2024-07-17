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Сегодня, 07:02

Дана Уайт обещает сделать UFC 306 уникальным турниром: «Я уже потратил на него 17 миллионов долларов»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что он вложил крупную сумму денег в организацию турнира UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

«Мы планируем провести десять боев. Нас ожидает яркое главное событие и не менее захватывающее со-главное. Этот турнир, несомненно, будет полон ярких выступлений мексиканских спортсменов.

Я уже потратил в это событие 17 миллионов долларов США, и до сентября еще много времени. Я постоянно говорю о том, что это будет самое уникальное и захватывающее шоу. Вы никогда не видели ничего подобного», — сказал Уайт на The Pat McAfee Show.

«Сфера» — крупнейшее в мире сферическое сооружение, расположенное в Лас-Вегасе, США. Там 14 сентября пройдет турнир UFC 306, посвященный Дню независимости Мексики.

Дана Уайт
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