Дана Уайт объяснил, почему UFC 300 будет особенным турниром

Глава UFC Дана Уайт отметил, что в апрельском турнире UFC 300 все бои, в том числе в предварительном карде, будут интересны фанатам.

«Что может сделать UFC 300 более особенным, чем, например, предстоящий, последний в этому году номерной турнир? UFC 300 — это нечто большее, чем просто турнир. Но ты можешь быть уверен, что в первом же поединке в этом турнире, который состоится в рамках предварительных боев, ты вскочишь и прокричишь: «С ума сойти! Это что, первый бой в турнире?! Эти двое должны быть в основном карде!» Вот насколько будет крут UFC 300», — сказал Уайт в интервью TNT Sports.

Главным событием UFC 300 может стать поединок экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) и Майкла Чендлера (23-8).