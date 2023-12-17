Дана Уайт объявил о бое Майкла Пейджа и Кевина Холланда на UFC 299

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что известный своим ярким и артистичным стилем ведения боя 36-летний полусредневес Майкл Пейдж (21-2) дебютирует в UFC 9 марта 2024-го на UFC 299 в Майами, США. Соперником Пейджа станет 12-й номер рейтинга в полусреднем весе Кевин Холланд (25-10).

Пейдж в июле объявил в эфире программы The MMA Hour, что срок его контракта с Bellator истек. Пейдж выступал в Bellator с 2013 года. В лиге он одержал 17 побед и потерпел лишь 2 поражения.

Холланд прошлый бой проиграл Джеку Делла Маддалене (16-2) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.