Дана Уайт — о бое дю Плесси и Адесаньи: «Когда мы смотрели бой, мы сходили с ума»

Глава UFC Дана Уайт похвалил чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (22-2), подчеркнув, что он «неуклюжий» боец.

«Как мне мейн-ивент UFC 305? Это было потрясающе. Когда мы смотрели бой в Нью-Йорке, мы сходили с ума. Это был отличный бой для обоих парней. Дрикус такой неуклюжий и непонятный, он дерется так, будто танцует белый человек. Это так безумно и неловко, понимаете, о чем я? Но это очень эффективно», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Дю Плесси победил Исраэля Адесанью (24-4) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.