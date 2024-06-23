Уайт: «Поражение Алискерова не означает, что у него нет таланта»

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о поединке Роберта Уиттакера с Икрамом Алискеровым.

«Икрам согласился на бой с одним из лучших в мире, одним из лучших в этом дивизионе за все время, — сказал Уайт на пресс-конференции. — С другой стороны, это [поражение] не означает, что у Икрама нет таланта, чтобы быть здесь. Он никогда не был на такой большой арене, это впервые. Уверен, он прочувствовал это. Он вернется в зал, поработает и использует этот опыт. Был ли удивлен такому быстрому нокауту? Нет. Роберт Уиттакер — жесткий парень. Алискеров прошел полную подготовку и должен был драться неделей ранее. Никто из топ-15 не хотел драться с Алискеровым. Уиттакер хочет стать заменой на бой Адесанья — Дю Плесси? Будем только рады».

В главном событии турнира UFC Fight Night Роберт Уиттакер нокаутировал Икрама Алискерова в первом раунде.