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Сегодня, 12:00

Дана Уайт: «Большие гонорары Нганну в боксе — полная чушь»

Сергей Разин
корреспондент
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал новости о гонорарах Франсиса Нганну после его перехода в бокс.

«Это может быть неправдой. То, о чем говорят публично, не соответствует действительности. Это чушь. Существует миф о том, что в боксе все работает. Однако на самом деле это не так. Чтобы проводить бои, нужен богатый человек, например, из Саудовской Аравии. Но даже такие люди устают от этого. Это просто миф», — сказал Уайт журналисту Кевину Йолу.

Ранее Уайт заявил о своем желании заняться боксерскими турнирами.

Нганну ушел из UFC в 2022 году в статусе свободного агента. 9 марта Энтони Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде. Бой состоялся на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Дана Уайт
Франсис Нганну

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