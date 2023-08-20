Дана Уайт отреагировал на победу О'Мэлли: «Он — настоящая суперзвезда»

Глава UFC Дана Уайт остался под большим впечатлением от победы Шона О'Мэлли (17-1) над Алджамейном Стерлингом (23-4) на UFC 292.

«Как мне выступление О'Мэлли? А как вы думаете? Он, черт возьми, его нокаутировал! — сказал Уайт на пресс-конференции. — Перед боем я размышлял, как Шон может побить этого парня? Как он может остановить его тейкдауны? Да, он, возможно, сможет остановить пару тейкдаунов, но не все. Да даже Сехудо не смог! Но вы же знаете, стили делают бои. И он нокаутировал его. Это был самый громкий бой в истории легчайшего веса. О'Мэлли — настоящая суперзвезда».