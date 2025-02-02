Дана Уайт о поединке Павлович — Розенстрайк: «Ужасный бой»

Глава UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от победы россиянина Сергея Павловича над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250.

«Ужасный бой. Ужасный. Единственный бой вечера, который освистали. Но это не умаляет то, что Сергей может сделать. Чтобы появился следующий претендент в этом дивизионе, должен случиться какой-то серьезный бой», — сказал Уайт после поединка.

Павлович выиграл единогласным решением судей. Россиянин прервал свою серию из двух поражений подряд и одержал 19-ю победу в карьере.