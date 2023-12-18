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Сегодня, 06:54

Дана Уайт отреагировал на слова Ковингтона об отце Эдвардса

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт признался, что не поощряет трэшток со стороны бойцов, но подчеркнул, что он не может затыкать рот бойцам.

«100 процентов, мы против подобного рода высказываниях. Но мы не можем указывать бойцам, что нужно говорить, а что нет. Но вы не должны прикасаться друг к другу на сцене. Многие думают, что я люблю, когда бойцы устраивают потасовку на сцене, но это не так. Нам это не нравится, и мы сделаем все возможное, чтобы этого не повторилось», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее Ковингтон на пресс-конференции заявил, что Эдвардс отправится в ад, где встретится со своим отцом. Отец Эдвардса был застрелен в ночном клубе в Лондоне, когда Эдвардсу было 13 лет.

Дана Уайт
Колби Ковингтон
UFC
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