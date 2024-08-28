Дана Уайт отреагировал на то, что Двалишвили снял швы садовыми ножницами

Глава UFC Дана Уайт оценил видео, на котором первый номер рейтинга в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) снимает швы садовыми ножницами.

«Ну не красавчик ли? Если честно, мне кажется, что сейчас он, черт возьми, просто издевается надо мной. Короче, делай что хочешь! Вы когда-либо видели ножницы, которыми снимают швы? Они маленькие, ими невозможно пораниться. А чувак, черт возьми, сделал это садовыми ножницами, которыми, наверное, подстригает кусты перед домом», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее Уайт назвал Двалишвили «тупым» за то, что тот опубликовал кадры своего рассечения на тренировке в преддверии боя с чемпионом в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (17-1).

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.