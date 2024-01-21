Дана Уайт отреагировал на желание Чимаева подраться с дю Плесси на UFC 300

Глава UFC Дана Уайт заявил, что подумает, кто станет следующим соперником чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (21-2): Хамзат Чимаев (13-0) или Исраэль Адесанья (24-3).

«Чимаев обратился к дю Плесси в соцсетях и предложил бой на UFC 300? (улыбается) Разберемся с этим во вторник. Возможно, мы сделаем анонс на следующей неделе. Я знаю, что он сильно заболел, но сейчас ему лучше. Не знаю на счет его боя на UFC 300, но посмотрим», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.