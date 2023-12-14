Дана Уайт: «Как сказал Хабиб, чемпион должен быть готовым драться с любым»

Глава UFC Дана Уайт уверен, что чемпион лиги должен быть готов драться когда угодно и с кем угодно.

«Бойцы, которые усердно тренируются, которые считают себя лучшими из лучших, должны быть готовы драться с кем угодно и где угодно. Как сказал Хабиб, когда ты лучший, когда у тебя пояс чемпиона, ты должен принимать вызов от любого бойца», — сказал Уайт в интервью TNT Sports.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.