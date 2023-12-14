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Сегодня, 08:49

Дана Уайт подтвердил, что Джим Миллер подерется на UFC 300. Он единственный, кто дрался на UFC 100 и UFC 200

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт сообщил, что ветеран UFC Джим Миллер (36-17) подерется на UFC 300. Об этом он сказал в интервью TNT Sports.

— Джим Миллер участвовал в UFC 100 и в UFC 200. Лично я бы хотел увидеть его в UFC 300. Можно ли его включить в этот кард?

— Это интересная история. Я сделаю это для тебя. Я дам Джиму Миллеру бой в UFC 300. Считай, что все решено. Это тебе мой рождественский подарок.

Миллер на UFC 100 в 2009 году одолел Мака Дэнзига (22-12) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). В 2016 году на UFC 200 Миллер победил Таканори Гоми (36-15) техническим нокаутом в первом раунде.

Дана Уайт
Джим Миллер
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