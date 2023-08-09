Дана Уайт: «Я сказал Конору, чтобы он начал набирать форму»

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что поединок между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) и Майклом Чендлером (23-8) до сих пор в силе.

«Я разговаривал с Конором вчера или позавчера, и да, он готов к бою, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Я сказал: «Слушай, набирай форму и давай уже со всем разберемся». Кто будет следующим соперником Конора? Чендлер. Это точно. Просто Конору нравится задевать других бойцов [в соцсетях]. Особенно своего оппонента или предполагаемого оппонента».

Ранее Макгрегор утверждал, что UFC не интересен его бой с Чендлером. В то же время он критиковал Джастина Гейджи (25-4) и обещал его нокаутировать.