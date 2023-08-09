Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Единоборства / ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:12

Дана Уайт: «Я сказал Конору, чтобы он начал набирать форму»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что поединок между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) и Майклом Чендлером (23-8) до сих пор в силе.

«Я разговаривал с Конором вчера или позавчера, и да, он готов к бою, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Я сказал: «Слушай, набирай форму и давай уже со всем разберемся». Кто будет следующим соперником Конора? Чендлер. Это точно. Просто Конору нравится задевать других бойцов [в соцсетях]. Особенно своего оппонента или предполагаемого оппонента».

Ранее Макгрегор утверждал, что UFC не интересен его бой с Чендлером. В то же время он критиковал Джастина Гейджи (25-4) и обещал его нокаутировать.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
Обсудить
Читайте также
Костомарову установили новые протезы для бега
История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан
Жительницу Анапы обвинили в убийстве малолетнего сына
Экс-разведчик США предрек уничтожение бронетанковых отрядов ВСУ из-за Зеленского
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт рассказал, что мешает проведению боя Маска и Цукерберга