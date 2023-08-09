Дана Уайт оценил бой Диаса и Пола: «Нейт выглядел хорошо»

Глава UFC Дана Уайт похвалил экс-бойца UFC Нейта Диаса (0-1), который проиграл Джейку Полу (7-1) в боксерском поединке.

«Для парня, которому уже за 40 лет, который сражается с парнем на четыре весовые категории выше его, который в своем возрасте проходит всю дистанцию против 20-летнего парня, он показал себя с лучшей стороны, — сказал Уайт на UFC Apex. — Он выглядел хорошо. Я рад за него.

Мое отношение к Диасу не поменялось. Я всегда шучу, что мне тяжело иметь дело с братьями Диас. Но эти двое — культовые бойцы, о которых через 20 лет все будут вспоминать и говорить. UFC всегда будет домом Нейта Диаса. Он здесь вырос, участвовал в The Ultimate Fighter, провел несколько крупнейших боев в истории. Мы любим этого парня. Не знаю, что на счет будущих боев, но UFC всегда будет его домом».

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.