Дана Уайт признался, что уход Хабиба Нурмагомедова из UFC разбил ему сердце

Глава UFC Дана Уайт высказался об уходе бывшего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.

В интервью Тео Фону Уайта спросили, уход какого бойца из UFC разбил ему сердце.

«Уход Хабиба был трудным для меня. Он мог предложить гораздо больше и сделать больше. Когда его отец скончался, это как бы высосало из него всю радость от боёв, и с ними было покончено», — ответил Уайт.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как принял решение о завершении карьеры.