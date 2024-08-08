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Сегодня, 13:12

Дана Уайт призывает родителей отдавать своих детей в джиу-джитсу

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что занятия джиу-джитсу придают уверенности.

«Отдайте своих детей на занятия джиу-джитсу. Это изменит их жизнь и придаст им уверенности. Вот что я думаю о традиционных видах спорта. Футбол и баскетбол — это весело, они учат командной работе. Но если вы отдадите ребенка на джиу-джитсу, он будет заниматься им всю жизнь. Дело не в силе или мощи, а в технике», — сказал Уайт на The Pete and Sebastian Show.

У Уайта двое сыновей и одна дочь. Старший сын занимается американским футболом, а младший — боксер-любитель.

Дана Уайт
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