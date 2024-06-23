Уайт: «Шара выглядел отлично. Он дрался против так, как нужно»

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о поединке Шары Буллета с Антонио Троколи.

«Шара выглядел отлично, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Когда у тебя соперник на коротком уведомлении, высокий, работает с дистанции, опасный в партере, Шара дрался против такого так, как нужно. Отбил ноги, придерживался плана, разбирал панчами, когда увидел, что тот потрясен, добил. Сможет ли Шара выступать в США? Пожалуй, нет. Он у нас будет здесь [В ОАЭ и Саудовской Аравии]».

На турнире UFC Fight Night Шара Буллет нокаутировал Антонио Троколи в третьем раунде.