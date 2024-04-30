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Сегодня, 14:08

Дана Уайт — о Джоне Джонсе: «Вечно он попадает в неприятности»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал недавний инцидент, когда агент по тестированию на допинг обвинила экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) в том, что он угрожал ее жизни.

«Он буквально вечно попадает в неприятности, — сказал Уайт в интервью Club Random. — Вечно у него что-то происходит, и он попадает в неприятности. Агенты по тестированию на допинг могут прийти к вам домой или куда угодно, и им нужно знать ваше местонахождение. Агент явилась и сказала, что он [Джонс] угрожал ей. Потом NBC News сказали, что он был арестован».

Джонс, в свою очередь, ответил, что допинг-агент, которая пришла в его дом брать тест на допинг, вела себя непрофессионально.

Дана Уайт
Джон Джонс
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