Дана Уайт дал совет Адесанье: «Не садись пьяным за руль — найми водителя»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал новость о том, что незадолго до боя с Шоном Стриклендом (28-5) Исраэль Адесанья (24-3) сел пьяным за руль.

«Сколько бы ты ни выпил — не садись за руль, чувак. Важно уметь пользоваться Uber. У тебя есть много денег, поэтому найми водителя, пусть кто-нибудь отвезет тебя. Он совершил ошибку. Слава богу, никто не пострадал. Надеюсь, такого больше никогда не повторится», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Адесанья признал себя виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Эпизод случился в Новой Зеландии. Максимальное наказание по данному обвинению составляет три месяца тюремного заключения или штраф в размере 4500 новозеландских долларов. Ожидается, что приговор Адесанье будет вынесен 10 января 2024 года.