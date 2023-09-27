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Сегодня, 10:10

Дана Уайт дал совет Адесанье: «Не садись пьяным за руль — найми водителя»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал новость о том, что незадолго до боя с Шоном Стриклендом (28-5) Исраэль Адесанья (24-3) сел пьяным за руль.

«Сколько бы ты ни выпил — не садись за руль, чувак. Важно уметь пользоваться Uber. У тебя есть много денег, поэтому найми водителя, пусть кто-нибудь отвезет тебя. Он совершил ошибку. Слава богу, никто не пострадал. Надеюсь, такого больше никогда не повторится», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Адесанья признал себя виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Эпизод случился в Новой Зеландии. Максимальное наказание по данному обвинению составляет три месяца тюремного заключения или штраф в размере 4500 новозеландских долларов. Ожидается, что приговор Адесанье будет вынесен 10 января 2024 года.

Дана Уайт
Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
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