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Дана Уайт — о UFC 306: «Это будет настоящий шедевр!»

Дана Уайт прокомментировал предстоящий турнир UFC 306
Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт уверен, что UFC 306, который состоится 14 сентября в «Сфере» в Лас-Вегасе, будет грандиозным событием.

«Это будет настоящий шедевр! Это факт. Никто и никогда не сделает подобного. Когда мы проведем турнир в «Сфере», любое другое спортивное мероприятие в этот день скажет: «Вот же черт! Что нам делать? Как мы можем конкурировать с ними?» Мы, черт возьми, снесем все двери. Я гарантирую это!» — сказал Уайт на пресс-конференции.

«Сфера» — крупнейшее в мире сферическое сооружение, расположенное в Лас-Вегасе, США. Там пройдет турнир UFC 306, посвященный Дню независимости Мексики.

Дана Уайт
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