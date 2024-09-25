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Сегодня, 13:10

Дана Уайт: «Врываюсь в сферу бокса на всех парах»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал свое желание заняться боксерскими турнирами.

«Я заглядывал в эту сферу в 2017 году и в какой-то момент даже обсуждал возможность работы с Энтони Джошуа, — сказал Уайт на пресс-конференции после шоу Dana White's Contender Series. — Но я рад, что нажал на тормоза и мы решили выждать. Все нужно делать, когда наступит подходящий момент. У меня есть план, который я собираюсь реализовать. Посмотрим, что из этого выйдет... Разговоры о закате бокса идут уже 30 лет, и у меня всегда было представление о том, как в нем все должно быть устроено. Не знаю, сработает ли моя идея, но мы собираемся ее проверить. Я врываюсь в эту сферу на всех парах».

В 2017 году состоялся бой Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера, и Уайт был одним из организаторов.

Бокс
Дана Уайт
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