Дана Уайт — о видео Конора в клубе: «Джон Джонс был таким же»

Глава UFC Дана Уайт уверен, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) подойдет к бою с шестым номером рейтинга в легком весе Майклом Чендлером (23-8) в форме, несмотря появившееся в сети видео с ирландцем из ночного клуба.

«Джон Джонс тоже делал много подобных вещей в свое время, как и многие другие бойцы на протяжении всей истории. Я не знаю, что реально в интернете, а что нет. Я не знаю, реально ли все это, правда ли это или что-то еще. Но Конор не глупый парень, и это, очевидно, большой бой для него. Он называет его лучшим возвращением в истории спорта и все такое прочее. Поэтому посмотрим, что произойдет», — сказал Уайт MMAJunkie.

Макгрегор и Чендлер возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.