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Сегодня, 13:06

Дана Уайт: «Если дю Плесси победит Адесанью, UFC приедет в Южную Африку»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт сообщил, что в случае победы чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (21-2) над экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-3) UFC проведет первый турнир в Африке.

«Каждый раз, когда между бойцами есть напряженность, бой получается так себе. Но у меня хорошее предчувствие, что в этот раз все будет по-другому. Оба парня рискуют всем, учитывая, как они недолюбливают друг друга.

Если Дрикус сможет победить Иззи и вернуть пояс в Южную Африку, то очевидно, что мы проведем там турнир", — сказал Уайт на пресс-конференции.

Дю Плесси и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Дана Уайт
Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
UFC
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