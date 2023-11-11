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Сегодня, 12:36

Дана Уайт рассказал, когда Конор Макгрегор вернется в UFC

Сергей Разин
корреспондент
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Директор UFC Дана Уайт рассказал, когда ирландский боец Конор Макгрегор может провести поединок.

«Я вчера разговаривал с Конором. У него все хорошо, он полностью готов. Ему нужно будет подождать шесть месяцев, чтобы вернуться в пул тестирования на допинг», — сказал Уайт в интервью Adam's Apple.

На счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА. Он провел свой последний бой в июле 2021 года — тогда он уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.

В конце августа Макгрегор намекнул, что его бой с Майклом Чендлером может состояться 16 декабря в турнире UFC 296.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
UFC
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