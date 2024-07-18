Дана Уайт: «Перейра может подраться с Джонсом. Джо Роган просит меня устроить этот бой»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что поединок между чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой (11-2) и экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) возможен.

«Возможен ли бой Алекса Перейры и Джона Джонса? Определенно. Джо Роган давит на меня, чтобы я устроил этот поединок», — сказал Дана Уайт на The Big Podcast.

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.