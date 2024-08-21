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Сегодня, 09:45

Дана Уайт рассказал, почему Анкалаев не получил бой за титул

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт посоветовал второму номеру рейтинга в полутяжелом весе Магомеду Анкалаеву (18-1) эффектно победить пятого номера рейтинга в полутяжелом весе Александра Ракича (14-4), чтобы получить бой за титул.

«Мы не пропустили Анкалаева, мы назначили ему бой. Ему нужно выйти, сделать свое дело, выглядеть великолепно, и тогда очевидно, что он следующий [на бой за титул].

Мы составляли кард на турнир, и бой Перейры и Раунтри имел смысл. Это будет веселый бой. Тайминг в вопросе организации этого боя имел решающее значение», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Анкалаев и Ракич подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Алекс Перейра (11-2) и Халил Раунтри (13-5) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте, США.

 

Александр Ракич
Дана Уайт
Магомед Анкалаев
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