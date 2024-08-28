Дана Уайт сцепился с журналистом: «Махачев не лучше Джонса!»

Глава UFC Дана Уайт провел жаркий спор с журналистом на пресс-конференции, доказывая, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) — лучший боец UFC на данный момент.

— Джон Джонс — лучший боец вне зависимости от категории?

— Он лучший боец вне зависимости от категории и лучший боец в истории. И вы знаете это. Цифры не лгут. Неужели вы, парни, такие тупые? Вы не можете быть такими тупыми, чтобы думать, что Джон Джонс не лучший боец в мире. Кто лучше Джона Джонса?

— Активность имеет значение. Мы согласны с тем, что Джон Джонс — лучший боец в истории, но рейтинги должны отражать то, что прямо сейчас происходит в лиге, в данный момент, в данное время. И за последние три года у него был один бой. К тому же ты говорил, что он проиграл [Доминику] Рейесу.

— Что?

— Когда он подрался с Рейесом, ты сказал, что Джонс, по твоему мнению, проиграл Рейесу.

— Да, он не выиграл. Выиграл Джонс Джонс.

— Но ты тогда сказал, что Рейес выиграл бой.

— Да кому какое дело, что я сказал? Я не судья. Этот парень [Рейес] проиграл. Единственное поражение [Джонса] — от рефери, который не должен был никогда судить. Он никогда не проигрывал. Ты осознаешь, как тяжело оставаться здесь непобежденным? Джон Джонс прошел через ряд убийц. И если говорить об активности, то он не сидел сложа руки. У него был запланирован бой, но он получил травму. Он активный боец.

Я не хочу бросать тень на того, кто сейчас на первом месте в рейтинге, но... Кто сейчас на первом месте? Ислам [Махачев]?

— Да.

— Многие люди считают, что он проиграл парню [Александру Волканвоски], который выступает в весовой ниже его. Так вот как работает рейтинг лучших бойцов вне зависимости от категории?

— Но Ислам победил.

— Верно. Но он дрался с парнем из весовой ниже его. Джон Джонс дрался в весовой выше его. И знаешь что: Джонс был в топе, когда выступали Жорж Сен-Пьер, Андерсон Сильва. И я знаю, кто с кем хотел драться, а кто нет. И Джон Джонс хотел драться со всеми.

— Это делает его величайшим бойцом в истории, но не лучшим на данный момент, потому что он не является активным бойцом. Он дрался всего один раз за четыре года.

— Он активный боец! Он хотел драться, но получил травму.

— Но он не дрался.

— Он, черт возьми, уничтожил парня [Сирила Гана], который был лучшим в тяжелом весе.

— Вот в чем дело, ты говоришь так, будто мы не можем ответить...

— Прошу прощения, продолжай... [Уайт раздраженно бросил листок на стол].

— Все в этом помещении говорят, что он величайший в истории, но он не может просто почивать на лаврах после того, что сделал три, четыре, пять лет назад.

— Когда был бой с Сирилом Ганом?!

— 18 месяцев назад, и к тому моменту, пока он выйдет в октагон, будет 20 месяцев. И это еще если он выйдет на бой.

— Джон Джонс — лучший боец в мире вне зависимости от категории. Сколько он не дрался? 18 месяцев?

— 18 месяцев. А до боя с Ганом — четыре года.

— Он поднялся на весовую выше и уничтожил парня, который был лучшим в тяжелом весе. Затем ему был забронирован бой, но он травмировал плечо, что означает, что он все еще активен. И я верю, что если он победит Стипе [Миочича], он подерется с [Томом] Аспиналлом.

— С кем дерется Джонс? Все в этом зале считают, что в рейтинге Аспиналл выше, чем Стипе. Стипе — фантастический боец, но он не выиграл ни одного боя с тех пор, как победил [Даниэля] Кормье четыре года назад. В то же время Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича за минуту, Кертиса Блейдса — меньше чем за минуту.

— Я согласен. Но что ты мне предлагаешь сделать? Парень, которого все считают величайшим тяжеловесом в UFC, не виноват, что Джонс получил травму. Он тренировался, и ты предлагаешь мне ему сказать: «Эй, пошел ##### [к черту], посиди в сторонке еще два года». Если бы я так сделал, вы бы кричали: «О, ты так неуважителен к величайшему тяжеловесу в истории!» Я не могу поднасрать Стипе только потому, что Джонс получил травму.

— Почему тогда нельзя было организовать бой Стипе и Аспиналла? Как ты можешь претендовать на титул, если не дрался с 2021 года при том, что проиграл последний бой? Как ты можешь претендовать на титул, когда просто сидишь в сторонке и ждешь, когда тебе дадут бой за титул, вместо того, чтобы быть активным и побеждать?

— Две легенды этого спорта хотели сразиться друг с другом. Они оба хотят этого боя. Что я должен был сделать? Проявить к ним неуважение? Гарантирую, если Стипе победит, он уйдет в отставку. Это будет последний бой Стипе. Вы предлагаете мне просто послать Стипе ##### [к черту] и пожелать удачи. Сказать: «Иди туши пожары, на этом конец, потому что Джон получил травму».

— Станет ли тогда Аспиналл полноправным чемпионом, если Стипе выиграет и завершит карьеру?

— Посмотрим, кто знает? Может быть, Стипе решит принять бой с Аспиналлом. Джон Джонс — лучший боец в истории. Пока.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны подраться 16 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.