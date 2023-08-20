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Сегодня, 13:48

Дана Уайт: «Крис Вайдман должен завершить карьеру»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что будет уговаривать экс-чемпиона в среднем весе Криса Вайдмана (15-7) завершить карьеру.

«Крис Вайдман должен завершить карьеру. Я люблю его и его семью, но он должен уйти. Тот урон, который он получил в бою, выбьет его из колеи до конца года. Я скажу ему: «Крис, я люблю тебя, но, пожалуйста, пожалуйста заверши карьеру»», —? сказал Уайт на пресс-конференции.

Вайдман идет на серии из двух поражений. Он проиграл Брэду Таваресу (20-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Дана Уайт
UFC
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