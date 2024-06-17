Дана Уайт случайно засветил бойцов, которые выступят 18 августа на UFC 305

Сегодня, 09:50
Глава UFC во время видеообращения из офиса случайно показал список бойцов, которые должны выступить 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия. В карде UFC 305 указано, что в турнире выступят экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3), пятый номер рейтинга в полусреднем весе Джек Делла Маддалена (17-2), седьмой номер рейтинга в легчайшем весе Сонг Ядонг (21-7), девятый номер рейтинга в наилегчайшем весе Стив Эрцег (12-2) и легковес Драккар Клозе (15-2).
Ранее действующий чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) сообщил, что дал согласие на бой с Адесаньей на UFC 305, в то время как 11-й номер рейтинга в легком весе Дэн Хукер (23-12) заявил, что в турнире также подерется четвертый номер рейтинга в наилегчайшем весе Кай Кара-Франс (24-11).