Дана Уайт случайно засветил бойцов, которые выступят 18 августа на UFC 305

Глава UFC во время видеообращения из офиса случайно показал список бойцов, которые должны выступить 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия. В карде UFC 305 указано, что в турнире выступят экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3), пятый номер рейтинга в полусреднем весе Джек Делла Маддалена (17-2), седьмой номер рейтинга в легчайшем весе Сонг Ядонг (21-7), девятый номер рейтинга в наилегчайшем весе Стив Эрцег (12-2) и легковес Драккар Клозе (15-2).

Ранее действующий чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) сообщил, что дал согласие на бой с Адесаньей на UFC 305, в то время как 11-й номер рейтинга в легком весе Дэн Хукер (23-12) заявил, что в турнире также подерется четвертый номер рейтинга в наилегчайшем весе Кай Кара-Франс (24-11).